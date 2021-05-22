Украинец Романчук выиграл второе золото на ЧЕ по плаванию

Украинский пловец Михаил Романчук стал двукратным чемпионом Европы по плаванию. На этот раз наш спортсмен стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем. Три года назад Михаил также завоевал золото в этой дисциплине в Глазго (Шотландия).

Серебро досталось олимпийскому чемпиону Грегори Палтриньери, а ТОП 3 замкнул его соотечественник Габриэль Детта.