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Украинец Романчук выиграл второе золото на ЧЕ по плаванию
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Украинский пловец Михаил Романчук стал двукратным чемпионом Европы по плаванию. На этот раз наш спортсмен стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем. Три года назад Михаил также завоевал золото в этой дисциплине в Глазго (Шотландия).
Серебро досталось олимпийскому чемпиону Грегори Палтриньери, а ТОП 3 замкнул его соотечественник Габриэль Детта.
Напомним, что ранее украинец Горуна
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