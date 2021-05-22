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Украинец Романчук выиграл второе золото на ЧЕ по плаванию

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Украинец Романчук выиграл второе золото на ЧЕ по плаванию

UA-Футбол
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Украинский пловец Михаил Романчук стал двукратным чемпионом Европы по плаванию. На этот раз наш спортсмен стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем. Три года назад Михаил также завоевал золото в этой дисциплине в Глазго (Шотландия).

Серебро досталось олимпийскому чемпиону Грегори Палтриньери, а ТОП 3 замкнул его соотечественник Габриэль Детта.

Украинец Романчук выиграл второе золото на ЧЕ по плаванию - изображение 1

Напомним, что ранее украинец Горуна стал чемпионом Европы по каратэ.

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В статье: Михаил Романчук
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