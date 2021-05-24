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Украина – четвертая в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта

Другие виды
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Отличный улов в Будапеште

Украина – четвертая в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта

фото - facebook.com

Новина українською

Накануне в столице Венгрии завершился чемпионат континента по водным видам спорта. Спортсмены разыгрывали медали в плавании, в плавании на открытой воде, в синхронном плавании и в прыжках в воду.

Украина завоевала в Будапеште 14 медалей – 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых.

В плавании Михаил Романчук стал двукратным чемпионом Европы в заплывах на 800 и 1500 метров вольным стилем, а Андрей Говоров завоевал серебро в заплыве на 50 метров баттерфляем.

В прыжках в воду Ксения Байло и Алексей Середа стали первыми на 10-метровой вышке. Также Байло в дуэте с Софией Лыскун завоевала бронзу в синхронных прыжках на 10-метровой платформе, а Александр Горшковозов и Олег Колодий добыли третье место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Наконец, в синхронном плавании Украина оформила четыре золотых медали и четыре серебряных. Главной героиней же стала Марта Федина, которая увезла из Будапешта 8 наград (4-4-0).

Медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта:

Украина – четвертая в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта - изображение 1

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В статье: плавание синхронное плавание Михаил Романчук Марта Федына
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