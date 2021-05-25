Украинка Конотоп выиграла чемпионат мира с мировым рекордом

Камила Конотоп в Ташкенте на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в категории до 55 кг в рывке и толчке зафиксировала над головой 212 кг и выиграла соревнования с новым мировым рекордом в своей возрастной группе.

Украинка была сильнейшей как по сумме, так и в отдельных дисциплинах. В рывке Конотоп подняла 96 кг, а в толчке – 116 кг.

Серебро забрала Нина Стеркс из Бельгии (198 кг), а бронза досталась румынке Андреа Котруте (188 кг).

Ранее Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы. В Москве украинке для золота хватило 208 кг.