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Украинки перестреляли Россию в финале чемпионата Европы
Отличный результат
фото - shooting-ukraine.com
Сборная Украины по пулевой стрельбе (Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева) в финале чемпионата Европы в Осиеке (Хорватия) в стрельбе с 10-метровой дистанции из пневматического пистолета со счетом 17:11 одолела команду России. Бронза в этом упражнении досталась представительницам Сербии.
Также юношеская мужская сборная в Осиеке заняла второе место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В финале украинцы со счетом 8:16 проиграли команде Беларуси.
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