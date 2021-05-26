Украинки перестреляли Россию в финале чемпионата Европы

Сборная Украины по пулевой стрельбе (Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева) в финале чемпионата Европы в Осиеке (Хорватия) в стрельбе с 10-метровой дистанции из пневматического пистолета со счетом 17:11 одолела команду России. Бронза в этом упражнении досталась представительницам Сербии.

Также юношеская мужская сборная в Осиеке заняла второе место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В финале украинцы со счетом 8:16 проиграли команде Беларуси.