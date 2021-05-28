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Украинец Омельчук – чемпион Европы по пулевой стрельбе

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Еще один успех Украины в Осиеке

Украинец Омельчук – чемпион Европы по пулевой стрельбе

Новина українською

Олег Омельчук стал чемпионом континента в стрельбе из пистолета с 50-метровой дистанции. В финале украинец набрал 569 баллов из 600.

Компанию Омельчуку на подиуме составили серб Дамир Мицей (562) и украинец Виктор Банькин (559), который в борьбе за бронзу на три балла опередил россиянина Артема Черноусова.

Олег Омельчук стал трехкратным чемпионом Европы. Также на его счету бронза чемпионата мира 2018 года и серебро Европейских игр 2019 года в Минске.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинки перестреляли Россию в финале чемпионата Европы.

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В статье: пулевая стрельба Олег Омельчук
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