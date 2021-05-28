Украинец Омельчук – чемпион Европы по пулевой стрельбе

Олег Омельчук стал чемпионом континента в стрельбе из пистолета с 50-метровой дистанции. В финале украинец набрал 569 баллов из 600.

Компанию Омельчуку на подиуме составили серб Дамир Мицей (562) и украинец Виктор Банькин (559), который в борьбе за бронзу на три балла опередил россиянина Артема Черноусова.

Олег Омельчук стал трехкратным чемпионом Европы. Также на его счету бронза чемпионата мира 2018 года и серебро Европейских игр 2019 года в Минске.