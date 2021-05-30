В Киеве отгремели ІІІ Всеукраинские Cool Games

29 мая в столичном Дворце спорта "Венето Sport" определились победители III Всеукраинского финала спортивно-массового мероприятия Cool Games. В зрелищных финалах победы одержали: 1 возрастной дивизион (2010-2011 гг.) - Львовская область; 2 возрастной дивизион (2007-2009 гг.) - Волынская область; 3 возрастной дивизион (2003-2006 гг.) - Кировоградская область. По результатам соревнований Суперкубок чемпиона, независимо от возрастной категории, завоевала сборная команда Волынской области.

Победители старшего возрастного дивизиона представят Украину на Всемирных Cool Games, а девушки поедут этой осенью в Брюссель, чтобы принять участие в программе ISF She Runs - Active Girls'Lead.

Организаторами соревнований выступили Комитет по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины, ОО "Украинская федерация ученического спорта".

Медиа-партнеры: телеканалы "Дом", "UA: Перший", "ХSPORT".

Партнеры мегасобытия: Parimatch Foundation, "Атмосферная школа", ООО "Навигатор систем", Карпатские минеральные воды.

Все участники финала кроме медалей и кубков получили памятные подарки от Parimatch Foundation.

- Parimatch Foundation уже второй год является партнером "Cool Games", мы считаем, что очень важно поддерживать желание детей быть активными и заниматься спортом. Особенно сейчас, ведь современном мире люди очень часто ведут сидячий образ жизни, мало двигаются. И это негативным образом влияет на здоровье. Но такие проекты позволяют нам заинтересовать детей заниматься спортом, что обязательно пойдет им на пользу в будущем, - сказал представитель Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра.

- Для меня это не первый Гранд-финал с "Cool Games" и я каждый раз чувствую невероятный прилив энергии, когда вижу столько молодых, улыбающихся лиц наших юных спортсменов. Это замечательный проект, реализация которого началась именно в Украине, и я хочу поздравить всех нас с тем, что карантин медленно отступает, а спорт побеждает, - отметил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, народный депутат Украины Иван Крулько.

- Спорт - не только развивает силу и ловкость, а является и прекрасным способом воспитания силы духа, характера и целеустремленности. Именно здоровые, счастливые и уверенные в себе люди и опорой любой нации. Наша с вами задача - это продвигать идеи здорового образа жизни и активности среди молодежи и такие соревнования помогают нам в этом лучше, - сказал заместитель министра молодежи и спорта Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Лавров.

Cool Games - это уникальный украинский проект, начатый в 2018 году. Он способствует созданию интересных и ярких уроков физической культуры и массово привлекает учащуюся молодежь к активности.

В течение марта-мая по всей стране проводились региональные отборочные этапы Cool Games, в которых приняло участие 100 000 учащихся и учениц с 8000 учреждений среднего образования.

Чтобы определить 12 команд, которые сегодня разыграли медали, 27 и 28 мая в Пуще-Водице в Велнес-центре "Пуща", КДЮСШ "Пуща-Водица", спортзале КП "НПЦ УТОГ" прошли два этапа группового тура, в которых приняли участие 500 учеников. Все сборные состоят поровну из девушек и парней и имеют три возрастные дивизиона: 9-10, 11-13 и 14-16 лет.

Всеукраинский финал Cool Games традиционно собрал победителей отборочных этапов из 24-х регионов Украины и города Киева. Кроме соревновательной части, каждая область танцами, пением, зажигательными выступлениями представила свой регион. Это особенно символично сейчас, в год празднования 30-й годовщины Независимости Украины, когда так важно единение нашей страны для ее процветания.

Стоит отметить, что успешность Cool Games было отмечено Международной федерацией ученического спорта и в ноябре 2019 в Киеве проведен первый Международный спортивно-массовое мероприятие среди школьников "ISF World Cool Games". Это мероприятие включено в годовой календарный план мероприятий ISF. В конце этого года мы опять ждем проведения ISF World Cool Games в Украине.

Результаты ІІІ Всеукраинского финала спортивно-массового мероприятия Cool Games:

1 возрастной дивизион (2010–2011 рр.):

1 место - Львовская область

2 место - Донецкая область

3 место - Волынская область, Винницкая область

2 возрастной дивизион (2007–2009 рр.):

1 место - Волынская область

2 место - Сумская область

3 место – Черновицкая область, Ивано-Франковская область

3 возрастной дивизион (2003–2006 рр.):

1 место – Кировоградская область,

2 место - Сумская область

3 место - Донецкая область, Волынская область