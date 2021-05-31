Украинки проиграли Болгарии в матче Золотой Евролиги

В матче за лидерство в группе B женская сборная Украины по волейболу в трех сетах проиграла Болгарии.

Переломный момент матча произошел в середине первой партии, когда украинки упустили преимущество в 5 мячей (17:12), а затем не реализовали двойной сет-бол. Второй сет прошел без борьбы, а в третьем Болгария быстро оторвалась на 7 мячей и на классе довела матч до победной точки.

Самыми результативными у хозяев стали Диана Мелюшкина и Екатерина Дудник (по 10 очков).

Украина – Болгария – 0:3 (26:28, 13:25, 22:25)

Турнирная таблица: Болгария – 9, Украина – 5, Словакия – 1, Финляндия – снялась с турнира.

Следующие матчи в Золотой Евролиге сборная Украины проведет в Болгарии с 4 по 6 июня.