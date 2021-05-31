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Украинец Пономарь занял 67-е место в общем зачете Джиро д’Италия

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Дебют удался

Украинец Пономарь занял 67-е место в общем зачете Джиро д’Италия

фото - ciclismoblog.it

Новина українською

18-летний украинский гонщик Androni Giocattoli-Sidermec Андрей Пономарь финишировал на 67-м месте в генеральной классификации престижной 3-недельной велогонки Джиро д’Италия. Для Пономаря Джиро стало дебютной гонкой такого уровня.

Пономарь на Джиро несколько раз отбирался в отрыв дня, а его лучшим результатом стало 18-е место на 18-м этапе с финишем в Страделле.

В молодежной классификации Пономарь занял 17-е место, а его команда стала 19-й в командном зачете.

Обладателем розовой майки победителя генерального зачета на Джиро д’Италия стал колумбиец из INEOS Grenadiers Эган Арли Берналь.

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В статье: велоспорт Джиро д’Италия Андрей Пономарь
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