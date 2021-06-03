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Сборная Украины нанесла сокрушительное поражение Словакии во втором туре Золотой Евролиги
Украинцы уверенно разобрались с соперником
Федерація волейболу України
Сборная Украины по волейболу победила Словакию во втором матче Золотой Евролиги.
Сине-желтые одержали уверенную победу. Стоит отметить, что наша команда доминировала на поле на протяжении всего матча, а вторую партию выиграла с разницей в 17 мячей.
Напомним, в первом туре Золотой Евролиги Украина разобралась с Румынией. Благодаря сегодняшней победе украинцы возглавляют группу B.
4 июня, в 18:00 Украина проведет второй матч против Румынии.
Золотая Евролига. Группа B. 2-й тур
Словакия — Украина 0:3 (21:25, 8:25, 21:25)
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