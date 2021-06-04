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Сборная Украины проиграла одну партию, но все же смогла добыть победу над Румунией
Украина гарантировала себе первое место в группе B
фото - cev.eu
Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Румынию в матче группового этапа Золотой Евролиги.
Украинские волейболисты проиграли первый сет, уступив 15:25. Три последующие партии остались за нашей командой.
Для Украины это третья победа в трех поединках Золотой Евролиги. "Сине-желтые" гарантировали себе первое место в группе B и досрочно вышли в Финал четырех.
Золотая Евролига
Групповой этап
Румыния – Украина – 1:3 (25:15, 20:25, 18:25, 27:29)
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