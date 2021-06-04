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Сборная Украины проиграла одну партию, но все же смогла добыть победу над Румунией

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Украина гарантировала себе первое место в группе B

Сборная Украины проиграла одну партию, но все же смогла добыть победу над Румунией

фото - cev.eu

Новина українською

Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Румынию в матче группового этапа Золотой Евролиги.

Украинские волейболисты проиграли первый сет, уступив 15:25. Три последующие партии остались за нашей командой.

Для Украины это третья победа в трех поединках Золотой Евролиги. "Сине-желтые" гарантировали себе первое место в группе B и досрочно вышли в Финал четырех.

Золотая Евролига

Групповой этап

Румыния – Украина – 1:3 (25:15, 20:25, 18:25, 27:29)

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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