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Гребля. Украинцы Кухарик и Даниленко - серебряные призеры ЧЕ на дистанции 500 метров
Поздравляем с замечательным результатом
фото - prosportua.com
Украинские гребцы Олег Кухарик и Дмитрий Даниленко завоевали серебряную награду на чемпионате Европы 2021, что проходит в эти дни в Познани (Польша). Наши соотечественники стали вторыми в байдарке-двойке на дистанции 500 метров.
Гребля на байдарках и каноэ
Чемпионат Европы
Познань, Польша
Байдарки-двойки
500 м
1. Беларусь - 1.30,334
2. Украина - 1.31,101
3. Германия - 1.31,215
Напомним, что ранее украинки Лузан и Четверикова
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