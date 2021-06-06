Гребля. Украинцы Кухарик и Даниленко - серебряные призеры ЧЕ на дистанции 500 метров

Украинские гребцы Олег Кухарик и Дмитрий Даниленко завоевали серебряную награду на чемпионате Европы 2021, что проходит в эти дни в Познани (Польша). Наши соотечественники стали вторыми в байдарке-двойке на дистанции 500 метров.

Гребля на байдарках и каноэ

Чемпионат Европы

Познань, Польша

Байдарки-двойки

500 м

1. Беларусь - 1.30,334

2. Украина - 1.31,101

3. Германия - 1.31,215