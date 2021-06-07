Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Падун выиграл два этапа на Критериум Дофине и стал горным королем гонки
Лучшая неделя в карьере 24-летнего велогонщика Bahrain-Victorious
фото - velolive.com
Марк Падун стал победителем двух этапов на престижной недельной велогонке Критериум Дофине, которая считается генеральной репетицией перед Тур де Франс.
Падун дважды блестяще атаковал в горах из отрыва и каждый раз выдерживал темп претендентов на генеральную классификацию.
Победа Падуна на 7-м этапе Критериум Дофине:
Обзор 8-го этапа:
Падун в горах заработал 50 очков и стал обладателем гороховой майки. Также украинец занял восьмое место в очковой классификации и финишировал восьмым в зачете молодых гонщиков.
Team Bahrain Victorious Марка Падуна замкнула топ-3 в командном зачете Критериум Дофине
Популярное сейчас
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- Приличная сумма. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне
- "Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины
- Украинские каноистки Лузан и Четверикова - чемпионы Европы на дистанции 500 метров
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО