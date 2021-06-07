Украинец Падун выиграл два этапа на Критериум Дофине и стал горным королем гонки

Марк Падун стал победителем двух этапов на престижной недельной велогонке Критериум Дофине, которая считается генеральной репетицией перед Тур де Франс.

Падун дважды блестяще атаковал в горах из отрыва и каждый раз выдерживал темп претендентов на генеральную классификацию.

Победа Падуна на 7-м этапе Критериум Дофине:

Обзор 8-го этапа:

Падун в горах заработал 50 очков и стал обладателем гороховой майки. Также украинец занял восьмое место в очковой классификации и финишировал восьмым в зачете молодых гонщиков.

Team Bahrain Victorious Марка Падуна замкнула топ-3 в командном зачете Критериум Дофине