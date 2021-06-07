Украина оформила четвертую победу в Золотой Евролиге

Сборная Украины в заключительном матче группы B уже в статусе участника Финала четырех Золотой Евролиги в Запорожье в четырех сетах в волевом стиле сломила команду Словакии.

Лучшим игроком матча вновь стал Дмитрий Виецкий, на счету которого 25 очков. Больше 10 баллов также набрали Илья Ковалев (14), Максим Дрозд (13) и Владимир Остапенко (11).

Украинцы в матче со Словакией выполнили 53 результативных атаки и 9 эйсов, взяли 14 очков на блоке и спровоцировали у соперников 23 невынужденных ошибки.

Украина – Словакия 3:1 (23:25, 25:23, 25:21, 26:24)

Турнирная таблица: Украина – 12, Румыния – 4, Словакия – 2.

Матчи Финала четырех Золотой Евролиги пройдут 19-20 июня в Бельгии.