  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Гандбол. Барселона десятый раз побеждает в Лиге Чемпионов
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гандбол. Барселона десятый раз побеждает в Лиге Чемпионов

Другие виды
(1 голосов)

Короли турнира

Гандбол. Барселона десятый раз побеждает в Лиге Чемпионов

EHF

UA-Футбол
Новина українською

Испанская "Барселона" в финале гандбольной Лиги Чемпионов 2020/2021 победила "Ольборг" (Дания) и десятый раз завоевала титул лучшей команды Европы.

Датчане сделали отрыв 5:2 в начале матча, но удержать его долго не удалось. В завершение первой половины встречи счет уже был 16:11 пользу Барселоны.

Во второй половине поединка каталонцы увеличили преимущество и довели счет до разгромного - 36:23.

В поединке за третье место встретились два французских коллектива - "Нант" и "ПСЖ". Парижане оказались сильнее соперника (31:28).

Напомним, что ранее Новак Джокович победил на Ролан Гаррос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Барселона гандбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...