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Гандбол. Барселона десятый раз побеждает в Лиге Чемпионов
Короли турнира
EHF
Испанская "Барселона" в финале гандбольной Лиги Чемпионов 2020/2021 победила "Ольборг" (Дания) и десятый раз завоевала титул лучшей команды Европы.
Датчане сделали отрыв 5:2 в начале матча, но удержать его долго не удалось. В завершение первой половины встречи счет уже был 16:11 пользу Барселоны.
Во второй половине поединка каталонцы увеличили преимущество и довели счет до разгромного - 36:23.
В поединке за третье место встретились два французских коллектива - "Нант" и "ПСЖ". Парижане оказались сильнее соперника (31:28).
Напомним, что ранее Новак Джокович
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