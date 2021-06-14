Гандбол. Барселона десятый раз побеждает в Лиге Чемпионов

Испанская "Барселона" в финале гандбольной Лиги Чемпионов 2020/2021 победила "Ольборг" (Дания) и десятый раз завоевала титул лучшей команды Европы.

Датчане сделали отрыв 5:2 в начале матча, но удержать его долго не удалось. В завершение первой половины встречи счет уже был 16:11 пользу Барселоны.

Во второй половине поединка каталонцы увеличили преимущество и довели счет до разгромного - 36:23 .

В поединке за третье место встретились два французских коллектива - "Нант" и "ПСЖ". Парижане оказались сильнее соперника (31:28).