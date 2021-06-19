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Сергей Бубка назначен исполняющим обязанности президента Всемирных игр мастеров

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Поздравляем Назаровича

Сергей Бубка назначен исполняющим обязанности президента Всемирных игр мастеров

фото - Світлана Вербицька

UA-Футбол
Новина українською

Президент Национального олимпийского комитета Украины, легендарный олимпийский чемпион Сергей Назарович Бубка назначен исполняющим обязанности президента Ассоциации Всемирных игр мастеров (International Masters Games Association, IMGA).

Такое решение было принято руководящим органом Ассоциации после того, как Кай Хольм покинул пост после 26 лет управления со дня основания Ассоциации в 1995 году.

"Сергей Бубка является отличной кандидатурой, которая способна не только поддержать развитие Ассоциации, но и продолжить эффективное сотрудничество между МОК и Ассоциацией", - подчеркнул Кай Хольм.

Напомним, что ранее Александр Гвоздик прокомментировал поединок Беринчик - Лобов.

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В статье: Сергей Бубка
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