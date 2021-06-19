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Украина победила Бельгию и вышла в финал Золотой Евролиги
Поздравляем нашу сборную
Федерація волейболу України
Сегодня, 19 июня, национальная сборная команда Украины по волейболу сыграла полуфинальный матч Золотой Евролиги. Соперниками наших ребят стала команда Бельгии. Поединок состоялся на территории соперников, в городе Кортрейк.
Результатом встречи за право сыграть в решающем матче турнира стала победа сине-желтой дружины. Счет 3-0 в пользу украинцев.
В финале сборная Украины встретится с Турцией. Матч пройдет 20 июня.
На групповом этапе Украина играла против Словакии и Румынии, одержала 4 победы.
Украина: Виецький, Плотницкий, Дрозд, Полуян, Остапенко, Семенюк, Диденко, Фомин, Тупчий, Ковалев, Щитков, Голавль, Ерещенко, Канаев
Бельгия: Вай ден Драйс, Турлински, Дэро, ДьХулст, Гробельни, Стуер, Ван Эльсе, Ван де Вельде, ДьХеер, Кох, Ван Хоуга, Ротти, Тис, Риббенс
Арбитры: Ивайло Иванов (Болгария), Симон Санти (Италия)
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