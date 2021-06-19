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Украина победила Бельгию и вышла в финал Золотой Евролиги

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Поздравляем нашу сборную

Украина победила Бельгию и вышла в финал Золотой Евролиги

Федерація волейболу України

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 июня, национальная сборная команда Украины по волейболу сыграла полуфинальный матч Золотой Евролиги. Соперниками наших ребят стала команда Бельгии. Поединок состоялся на территории соперников, в городе Кортрейк.

Результатом встречи за право сыграть в решающем матче турнира стала победа сине-желтой дружины. Счет 3-0 в пользу украинцев.

В финале сборная Украины встретится с Турцией. Матч пройдет 20 июня.

На групповом этапе Украина играла против Словакии и Румынии, одержала 4 победы.

Золотая Евролига
Финал четырех
Полуфинал
Украина - Бельгия - 3-0 (25-15, 25-19, 25-22)

Украина: Виецький, Плотницкий, Дрозд, Полуян, Остапенко, Семенюк, Диденко, Фомин, Тупчий, Ковалев, Щитков, Голавль, Ерещенко, Канаев

Бельгия: Вай ден Драйс, Турлински, Дэро, ДьХулст, Гробельни, Стуер, Ван Эльсе, Ван де Вельде, ДьХеер, Кох, Ван Хоуга, Ротти, Тис, Риббенс

Арбитры: Ивайло Иванов (Болгария), Симон Санти (Италия)

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В статье: Украина Бельгия Золотая евролига по волейболу
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