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Волейбол. Сегодня Украина сыграет против Турции в финале Золотой Евролиги
Ждем с нетерпением
Сегодня, 20 июня национальная сборная команда Украины по волейболу сыграет финальный поединок Золотой Евролиги 2021.
За победу на турнире наши ребята будут бороться с действующими чемпионами соревнований, командой Турции. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени. Матч состоится в бельгийском городе Кортрейк.
Напомним, что в полуфинальном поединке украинцы
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