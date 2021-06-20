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Волейбол. Сегодня Украина сыграет против Турции в финале Золотой Евролиги

Другие виды
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Ждем с нетерпением

Волейбол. Сегодня Украина сыграет против Турции в финале Золотой Евролиги

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 июня национальная сборная команда Украины по волейболу сыграет финальный поединок Золотой Евролиги 2021.

За победу на турнире наши ребята будут бороться с действующими чемпионами соревнований, командой Турции. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени. Матч состоится в бельгийском городе Кортрейк.

Напомним, что в полуфинальном поединке украинцы уверенно победили команду Бельгии.

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В статье: Украина Турция Золотая евролига по волейболу
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