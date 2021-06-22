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В Украине запускается новый спортивный канал
Спорта на ТВ станет еще больше
Медиахолдинг XSPORT объявил о запуске с 1 июля телеканала XSPORT +, который будет транслировать национальные и международные соревнования при участии украинских спортсменов.
Ежегодно телеканал XSPORT + покажет более 100 эксклюзивных трансляций:
- Хоккей: Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира;
- Бокс: вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions, а также золотая коллекция легендарных поединков XXI века;
- Баскетбол: Суперлига Украины;
- Смешанные единоборства: турниры PFL, ZARUBA Fight Night;
- Волейбол: чемпионат Европы, чемпионат Украины среди мужчин и женщин;
- Армрестлинг: Профессиональная лига армрестлингу;
- Футбол: Лига чемпионов;
- Киберспорт чемпионат Украины по CS: GO;
- Кикбоксинг К-1 чемпионат Украины среди профессионалов;
- Мотогонки: Rookies Cup;
- Пляжный волейбол: серия King of the Court;
- Стронгмен Лига чемпионов; и многое другое.
- Авторские программы о спорте - XSPORT Review, Бойцовский клуб, ФАЙТ ЛАЙФ, XSPORT MOTO, Украина футбольная.
Главной особенностью нового телеканала будет полный отказ от рекламы.
Смотреть XSPORT + можно будет на платформах IPTV и OTT.
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