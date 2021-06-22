В Украине запускается новый спортивный канал

Медиахолдинг XSPORT объявил о запуске с 1 июля телеканала XSPORT +, который будет транслировать национальные и международные соревнования при участии украинских спортсменов.

Ежегодно телеканал XSPORT + покажет более 100 эксклюзивных трансляций:

- Хоккей: Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира;

- Бокс: вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions, а также золотая коллекция легендарных поединков XXI века;

- Баскетбол: Суперлига Украины;

- Смешанные единоборства: турниры PFL, ZARUBA Fight Night;

- Волейбол: чемпионат Европы, чемпионат Украины среди мужчин и женщин;

- Армрестлинг: Профессиональная лига армрестлингу;

- Футбол: Лига чемпионов;

- Киберспорт чемпионат Украины по CS: GO;

- Кикбоксинг К-1 чемпионат Украины среди профессионалов;

- Мотогонки: Rookies Cup;

- Пляжный волейбол: серия King of the Court;

- Стронгмен Лига чемпионов; и многое другое.

- Авторские программы о спорте - XSPORT Review, Бойцовский клуб, ФАЙТ ЛАЙФ, XSPORT MOTO, Украина футбольная.

Главной особенностью нового телеканала будет полный отказ от рекламы.

Смотреть XSPORT + можно будет на платформах IPTV и OTT.