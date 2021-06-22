  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. В Украине запускается новый спортивный канал
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Украине запускается новый спортивный канал

Другие виды
(1 голосов)

Спорта на ТВ станет еще больше

В Украине запускается новый спортивный канал

Новина українською

Медиахолдинг XSPORT объявил о запуске с 1 июля телеканала XSPORT +, который будет транслировать национальные и международные соревнования при участии украинских спортсменов.

Ежегодно телеканал XSPORT + покажет более 100 эксклюзивных трансляций:

- Хоккей: Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира;

- Бокс: вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions, а также золотая коллекция легендарных поединков XXI века;

- Баскетбол: Суперлига Украины;

- Смешанные единоборства: турниры PFL, ZARUBA Fight Night;

- Волейбол: чемпионат Европы, чемпионат Украины среди мужчин и женщин;

- Армрестлинг: Профессиональная лига армрестлингу;

- Футбол: Лига чемпионов;

- Киберспорт чемпионат Украины по CS: GO;

- Кикбоксинг К-1 чемпионат Украины среди профессионалов;

- Мотогонки: Rookies Cup;

- Пляжный волейбол: серия King of the Court;

- Стронгмен Лига чемпионов; и многое другое.

- Авторские программы о спорте - XSPORT Review, Бойцовский клуб, ФАЙТ ЛАЙФ, XSPORT MOTO, Украина футбольная.

Главной особенностью нового телеканала будет полный отказ от рекламы.

Смотреть XSPORT + можно будет на платформах IPTV и OTT.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: спорт Телевидение
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Detector.media

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...