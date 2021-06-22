Игрок НФЛ совершил каминг-аут. Это первый случай в истории лиги

Футболист клуба НФЛ Лас-Вегас Рэйдерс Карл Нассиб в Instagram сообщил, что он гэй. Он стал первым действующим игроком НФЛ, совершившим каминг-аут.

"Давно собирался сделать это. Теперь чувствую облегчение, избавившись от этого бремени. У меня действительно лучшая жизнь, лучшие семья, друзья и работа, о которых можно только мечтать", - сказал Нассиб.

Карл Нассиб в НФЛ поиграл за три клуба. С Лас-Вегас Рэйдерс его связывает трехлетний контракт на 25 миллионов долларов.