Ольга Харлан показала амуницию к Олимпиаде 2021

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан показала амуницию, которая заготовлена специально к Олимпийским играм 2021 в Токио. Соответствующее видео наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Илья Марченко заявил о нежелании участвовать в Олимпиаде.