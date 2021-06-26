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Ольга Харлан показала амуницию к Олимпиаде 2021
Украинка готова
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан показала амуницию, которая заготовлена специально к Олимпийским играм 2021 в Токио. Соответствующее видео наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Илья Марченко
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