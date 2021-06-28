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Украинец Кулиш завоевал золото на этапе Кубка мира

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Украинец Кулиш завоевал золото на этапе Кубка мира

фото - НОК Украины

Новина українською

Сборная Украины по пулевой стрельбе добыла три медали на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия).

Сергей Кулиш стал первым в стрельбе из винтовки с 50-метровой дистанции из трех положений. Украинец набрал 460 баллов и на 1,4 балла обошел представителя России Сергея Каменского.

Николай Мильчев и Ирина Маловичко в стендовой стрельбе в миксте дошли до финала, но в перестрелке за золото со счетом 34:35 уступили оппонентам из Чили.

С наградой бронзового достоинства Осиек покидает Юлия Коростылева. Украинка стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

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В статье: пулевая стрельба
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