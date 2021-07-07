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Верняев пропустит Олимпиаду в Токио
Очень жаль
Олимпийский чемпион 2016 года в Рио-да-Жанейро Олег Верняев не попал в состав сборной Украины на Игры-2020 в Токио.
В начале января Верняева временно отстранили от соревнований в связи с расследованием Международной федерации гимнастики. Причины до сих пор не известны
Пять лет назад на Олимпиаде в Бразилии Верняев помимо золота на брусьях стал серебряным призером в многоборье. С тех пор гимнаст из Донецка дважды стал чемпионом Европы, выиграл Европейские игры в Минске и завоевал три медали на чемпионатах мира (0-2-1).
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