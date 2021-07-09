Украинец Лисовец с рекордом выиграл молодежный чемпионат Европы

Владимир Лисовец на чемпионате Европы среди юниоров выиграл золото в заплыве на 100 метров брассом. Результат украинца (1:00.28) стал новым национальным рекордом среди этой возрастной группы.

Еще одну медаль для Украины в заплыве на 200 метров комплексом завоевал Вадим Науменко. С результатом 2:00.65 подопечный Александры Курбановой стал вторым.

Наконец, комбинированная смешанная эстафета в составе Александра Желтякова, Владимира Лисовца, Виктории Костроминой и Карины Снитко завоевала бронзу в заплыве 4 по 100 метров с новым рекордом Украины (3:54.03).