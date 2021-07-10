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Ольга Харлан: Я лучшая в мире благодаря упрямству. Откровенное интервью украинки

Другие виды
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Искренняя и невероятно умная

Ольга Харлан: Я лучшая в мире благодаря упрямству. Откровенное интервью украинки

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала о жизни в спорте, тренировках, стиле, страхах и многом другом. Смотрите интересное интервью нашей спортсменки ниже.

Процесс тренировок:

"В подготовке к соревнованиям я провожу, наверное, 8 часов в зале. Две тренировки в день, бывает три. Психологическая подготовка также важна.

В период межсезонья мы закладываем базу физической подготовки, больше тренируемся над своей общей физической формой. Когда уже ближе к соревнованиям, мы тренируем тактику, технику, спарринги."

О стиле:

"Мой стиль фехтования, наверное, больше похож на мужской. Не могу сказать, что он силовой, как у мужчин, у меня он быстрый. Поэтому я иногда могу фехтовать против ребят. И это полезно, потому что это совсем другая скорость."

О страхах:

"Самый большой страх в фехтовании - страх проигрыша, страх падения. Когда ты на пике, когда ты там - падать очень больно."

"Почему я лучшая в мире? Наверное благодаря своему упрямству. Я упрямая очень сильно. И в жизни, и в спорте. Я не отдам своего, я сделаю все возможное, чтобы выиграть, даже если это противоречит всем тренерским установкам."

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В статье: Ольга Харлан
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Источник:
RedBull

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