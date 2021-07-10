Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ольга Харлан: Я лучшая в мире благодаря упрямству. Откровенное интервью украинки
Искренняя и невероятно умная
Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала о жизни в спорте, тренировках, стиле, страхах и многом другом. Смотрите интересное интервью нашей спортсменки ниже.
"В подготовке к соревнованиям я провожу, наверное, 8 часов в зале. Две тренировки в день, бывает три. Психологическая подготовка также важна.
В период межсезонья мы закладываем базу физической подготовки, больше тренируемся над своей общей физической формой. Когда уже ближе к соревнованиям, мы тренируем тактику, технику, спарринги."
"Мой стиль фехтования, наверное, больше похож на мужской. Не могу сказать, что он силовой, как у мужчин, у меня он быстрый. Поэтому я иногда могу фехтовать против ребят. И это полезно, потому что это совсем другая скорость."
"Самый большой страх в фехтовании - страх проигрыша, страх падения. Когда ты на пике, когда ты там - падать очень больно."
Популярное сейчас
- Скаут Серии А: Супряга уже сегодня может стать игроком Дженоа
- Со Шкуриным и Кулачем. Список игроков Динамо на вторых сборах у Швейцарии
- Яркая игра с шедевром на 90+4-й. ВИДЕО обзор матча за бронзу Копа Америка между Колумбией и Перу
- Верняев пропустит Олимпиаду в Токио
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО