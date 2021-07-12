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Алексей Новиков, самый сильный человек планеты, стал бренд-амбассадором Parimatch

Другие виды
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Алексей Новиков, самый сильный человек планеты, стал бренд-амбассадором Parimatch

Париматч

Новина українською

Меценат спорта №1 Parimatch и самый сильный человек планеты Алексей Новиков ярко объявили о начале сотрудничества. Алексей стал бренд- амбассадором Parimatch и вместе с компанией будет заниматься развитием и популяризацией украинского стронгмена.

Алексей в прямом эфире начал PM Football Battle - он поднял самый тяжелый футбольный мяч по лестнице прямо на сцену. Позже Новиков присоединился к команде болельщиков Италии и принял участие в футбольном квизе вместе с другими экспертами.

Благодаря сотрудничеству Parimatch и Алексея Новикова болельщики и журналисты смогут чаще общаться с самым сильным человеком планеты и получать еще больше интересной информации о тренировках, победах и повседневной жизни украинского богатыря.

Алексей Новиков, самый сильный человек планеты, стал бренд-амбассадором Parimatch - изображение 1

Напомним, что в этом году Алексей Новиков уже был гостем проекта Parimatch "Завтрак с чемпионом", где в прямом эфире установил новый рекорд Украины по переносу "Супер Йока" (Коромысла) с живым весом.

Алексей Евгеньевич Новиков - украинский силач, самый сильный человек планеты, многократный рекордсмен и обладатель четырех титулов Самый сильный человек Украины. Украинский богатырь стал самым молодым победителем престижного турнира среди стронгменов World's strongest man, такого не случалось с 1973 года. Непосредственно на турнире Алексей установил новый мировой рекорд: он смог потянуть штангу весом 537 килограммов.

Директор по связям с общественностью Parimatch Вадим Мисюра: "Parimatch всегда выбирает бренд-амбассадоров среди лучших. Алексей Новиков уже стал самым сильным человеком планеты и впереди у него еще много побед и рекордов. О силе Алексея хорошо знают не только в Украине, но и за ее пределами. Вместе мы сможем еще больше сделать для развития украинского стронгмена и увеличим его популярность во всем мире".

Самый сильный человек планеты Алексей Новиков: "Это сотрудничество очень важно, потому что это новые возможности для международного и украинского мира стронгменов. Я очень рад, что в перечень видов спорта с которыми работает компания Parimatch, попал стронгмен и этот вид спорта станет более узнаваемым и популярным, так как стронгмен еще более непредсказуемый, чем футбол или иной вид спорта".

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В статье: ПариМатч Алексей Новиков
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