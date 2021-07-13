  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Официально: Верняева на 4 года дисквалифицировали за допинг
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Верняева на 4 года дисквалифицировали за допинг

Другие виды
(4 голосов)

Теперь все выяснилось

Официально: Верняева на 4 года дисквалифицировали за допинг

фото - ua.tribuna.com

Новина українською

Олимпийский чемпион 2016 года Олег Верняев в Facebook объявил, что Комитет по этике в гимнастике (Арбитраж GEF) отстранил его на четыре года после сдачи положительной допинг-пробы.

"Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года.

Это значит, что на Олимпиаду я не поеду.

Самый главный вопрос – как запрещённый препарат попал в мой организм?

Почему это случилось в период, когда не было серьёзных международных соревнований и тренировки проходили в облегчённом режиме?

Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещённой субстанции?

Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки.

Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано.

Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS. Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам.

Спасибо за поддержку всем, кто рядом со мной в этот сложный для меня период. Спорт научил меня выходить на помост даже с травмой и все равно побеждать. Уверен, что так будет и сейчас", - написал Верняев.

Олег Верняев помимо олимпийского золота на брусьях в Рио-2016 брал серебро в многоборье, становился чемпионом мира, шесть раз выигрывал чемпионат Европы, а также по два раза брал золото на Европейских играх и Универсиаде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Допинг спортивная гимнастика Олег Верняев
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
13.07.2021 в 11:00
Очень хорошо.Отдохнет.Химикам не место в спорте!
Ответить
0
0
RicoRico (Кривой Рог)
13.07.2021 в 10:25
Всё... Я знаю о чём будет петь Соловей ближайшую неделю.А по факту - жаль. Очень жаль.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...