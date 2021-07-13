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Австрийский велогонщик Патрик Конрад стал победителем 16-го этапа Тур де Франс

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Он преодолел 169 км за 4 часа 1 минуту и 59 секунд

Австрийский велогонщик Патрик Конрад стал победителем 16-го этапа Тур де Франс

Новина українською

Австрийский велогонщик Патрик Конрад, представляющий команду Bora-Hansgrohe, стал победителем 16-го этапа !Тур де Франс".

Австриец преодолел дистанцию в 169 км за 4 часа 1 минуту 59 секунд. Второе место занял итальянец Сонни Кольбрелли. Он отстал от Конрада на 42 секунды. Третьим финишировал представитель Австралии Майкл Мэттьюс из команды Team Bikeexchange.

В общем зачете после 16 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идёт колумбиец Ригоберто Уран (+5.18) из команды EF Education — Nippo, третье место занимает датчанин Йонас Вингегор (+5.32), представляющий команду Jumbo-Visma.

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В статье: Патрик Конрад
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