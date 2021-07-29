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Романчук: К этой награде я шел 18 лет
Комментарий пловца после успеха в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Романчук на Олимпийских играх завоевал бронзу в заплыве на 800 метров вольным стилем и стал первым украинским пловцом с медалью Олимпиады с 2004 года.
"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было.
Это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли. Буду готовиться к старту на 1500 метров", - цитирует Романчука официальный сайт НОК Украины.
Бронза Михаила Романчука – четвертая медаль Украины на Играх в Токио (0-0-4).
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