Романчук: К этой награде я шел 18 лет

Михаил Романчук на Олимпийских играх завоевал бронзу в заплыве на 800 метров вольным стилем и стал первым украинским пловцом с медалью Олимпиады с 2004 года.

"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было.

Это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли. Буду готовиться к старту на 1500 метров", - цитирует Романчука официальный сайт НОК Украины.

Бронза Михаила Романчука – четвертая медаль Украины на Играх в Токио (0-0-4).

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