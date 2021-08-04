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Ирина Коляденко: Олимпийский путь был очень сложным

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Спортсменка подвела итоги

Ирина Коляденко: Олимпийский путь был очень сложным

Новина українською

Борчиха в весовой категории до 62 килограмм Ирина Коляденко прокомментировала в прямом эфире UA:Перший завоевание бронзовой медали Олимпийских игр-2020.

"Олимпийский путь был очень сложным. Надо было выдержать все эмоциональное напряжение. Даже до этих соревнований надо было выиграть путевку на лицензионный турнир. В Украине это очень конкурентный вес. Надо было завоевать саму лицензию на Олимпийские игры.

Потом уже подготовка к самой Олимпиаде. Надо было постоянно держать первенство, потому что у нас олимпийская лицензия на вес, а не именная. Приходилось постоянно конкурировать в команде. Так что тяжело далось, но я рада, что прошла этот путь.

Я его прошла не одна, поэтому нам удалось завоевать медаль. Я с Григорьевой уже боролась на лицензионном турнире в финале, я выиграла тогда с отрывом в 10 баллов. Но раз на раз не приходится, это опытная спортсменка. Но моя молодость дала бой опыту.

Сейчас немного отдыха, восстановление, будем смотреть, когда я начну свой путь дальше, тренировки. Тогда уже будем строить свои планы".

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В статье: Ирина Коляденко
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