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Украинка Лыскун в 19 лет собралась завершать карьеру

Другие виды
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Вот такие дела

Украинка Лыскун в 19 лет собралась завершать карьеру

фото - rus.uatv.ua

Новина українською

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун после провального выступления на Олимпиаде намекнула на уход из большого спорта. В Токио Лыскун в квалификации в прыжках с 10-метровой вышки заняла предпоследнее место.

"Не знаю, буду ли готовиться к Олимпиаде в Париже. Больше нет, чем да. Потому что вот так. Планирую завершить карьеру.

Эмоции ужасные, потому что выступила ужасно. Упала во время третьего прыжка со стойки. Конечно, ожидала чего-то большего, но получилось так, как получилось.

Тренер пытался вернуть меня в соревновательный состояние. Но, скажем, вот это состояние было потеряно после того, как я упала", - сказала Лыскун.

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В статье: прыжки в воду София Лыскун
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