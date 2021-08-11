Украинские волейболистки снова уступили в матче чемпионата Европы

В Вене проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу.

В среду, 11 августа украинки Валентина Давидова/Диана Лунина в рамках второго тура группы Н уступили паре из Чехии Михала Квапилова/Мартина Уильямс – 0:2 (19:21, 14:21).

Напомним, что это поражение стало вторым для Давидовой и Луниной.

Теперь наши спортсменки занимают третье место из шести в группе.