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Украинские волейболистки снова уступили в матче чемпионата Европы

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Соперницы из Чехии оказались сильнее

Украинские волейболистки снова уступили в матче чемпионата Европы

Новина українською

В Вене проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу.

В среду, 11 августа украинки Валентина Давидова/Диана Лунина в рамках второго тура группы Н уступили паре из Чехии Михала Квапилова/Мартина Уильямс – 0:2 (19:21, 14:21).

Напомним, что это поражение стало вторым для Давидовой и Луниной.

Теперь наши спортсменки занимают третье место из шести в группе.

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В статье: волейбол
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