Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинские волейболистки снова уступили в матче чемпионата Европы
Соперницы из Чехии оказались сильнее
В Вене проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу.
В среду, 11 августа украинки Валентина Давидова/Диана Лунина в рамках второго тура группы Н уступили паре из Чехии Михала Квапилова/Мартина Уильямс – 0:2 (19:21, 14:21).
Напомним, что это поражение стало вторым для Давидовой и Луниной.
Теперь наши спортсменки занимают третье место из шести в группе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вацко: Смеялись, что Селезнев только с пенальти в Колосе забивал, а получается, что кроме него никто не умеет
- Тренер Монако: Шахтер будет фаворитом, нам попался самый сложный соперник
- Иньеста и Роналдиньо по-разному отреагировали на переезд Месси в Париж
- Украинка Лыскун в 19 лет собралась завершать карьеру
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...