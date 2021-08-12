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Назван состав сборной Украины по волейболу на чемпионат Европы

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Состав не претерпел изменений

Назван состав сборной Украины по волейболу на чемпионат Европы

фото - prosportua.com

Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Владимир Орлов назвал состав на чемпионат Европы-2021:

Центральные блокирующие: Диана Мелюшкина, Марина Мазенко, Юлия Герасимова, Ирина Трушкина

Диагональные: Олеся Рыхлюк, Анна Харчинская

Доигровщицы: Богдана Анисова, Екатерина Дудник, Надежда Кодола, Юлия Бойко

Связующие: Ольга Скрипак, Дарья Великоконь

Либеро: Кристина Немцева, Анастасия Карасева

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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