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Супруги Романчук начало маленькое путешествие по Украине. Фото

Другие виды
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После Олимпиады - то что надо         

Супруги Романчук начало маленькое путешествие по Украине. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Двукратный призер Олимпийских игр 2020 по плаванию Михаил Романчук вместе с женой Мариной Бех-Романчук начали небольшое путешествие регионом после возвращения на родину из главных соревнований четырехлетия. Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Тарас Шелестюк поддержал Беленюк в расистском скандале.

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В статье: Михаил Романчук Марина Бех-Романчук
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