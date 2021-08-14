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Супруги Романчук начало маленькое путешествие по Украине. Фото
После Олимпиады - то что надо
Двукратный призер Олимпийских игр 2020 по плаванию Михаил Романчук вместе с женой Мариной Бех-Романчук начали небольшое путешествие регионом после возвращения на родину из главных соревнований четырехлетия. Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Тарас Шелестюк
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