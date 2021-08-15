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Желаем всем такого воскресенья, как у Марины и Михаила Романчук. Фото
Пара наслаждается отдыхом
Двукратный призер Олимпиады 2020 по плаванию Михаил Романчук вместе со своей женой, легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук наслаждаются выходным днем. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее каратэ
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