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Желаем всем такого воскресенья, как у Марины и Михаила Романчук. Фото

Другие виды
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Пара наслаждается отдыхом 

Желаем всем такого воскресенья, как у Марины и Михаила Романчук. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Двукратный призер Олимпиады 2020 по плаванию Михаил Романчук вместе со своей женой, легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук наслаждаются выходным днем. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Желаем всем такого воскресенья, как у Марины и Михаила Романчук. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее каратэ исключили из программы ОИ 2024.

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В статье: Михаил Романчук Марина Бех-Романчук
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