Харлан показала, как провела время в Киеве с парнем из Италии

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в Instagram поделилась своим мини-отпуском с бойфрендом Луиджи Самеле. Звездная пара вместе в Киеве отметила день рождения итальянца.

"Это была замечательная неделя вместе, любимый, здесь... у меня дома! И теперь у тебя есть еще одно место, которое ты тоже можешь назвать домом. Уже по тебе соскучилась", - написала Харлан.

Ранее стало известно, что Ольга Харлан после провального выступления на Олимпиаде в Токио примет участие в популярном танцевальном шоу.

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