Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харлан показала, как провела время в Киеве с парнем из Италии
Отличный досуг
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в Instagram поделилась своим мини-отпуском с бойфрендом Луиджи Самеле. Звездная пара вместе в Киеве отметила день рождения итальянца.
"Это была замечательная неделя вместе, любимый, здесь... у меня дома! И теперь у тебя есть еще одно место, которое ты тоже можешь назвать домом. Уже по тебе соскучилась", - написала Харлан.
Ранее стало известно, что Ольга Харлан после провального выступления на Олимпиаде в Токио примет участие в популярном танцевальном шоу.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Срна: Монако - команда вдвое дороже Шахтера. Но шансы 50/50
- Кубок Италии. Команда Буффона вылетает, Джиджи не играл
- Брейтуэйт в роли Месси. Барселона - Реал Сосьедад 4:2. Видео голов и обзор матча
- Желаем всем такого воскресенья, как у Марины и Михаила Романчук. Фото
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Пихаленок: Если за каждый мат давать красную, то будет удаляться по 4-5 человек