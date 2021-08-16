  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Харлан показала, как провела время в Киеве с парнем из Италии
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харлан показала, как провела время в Киеве с парнем из Италии

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Отличный досуг

Харлан показала, как провела время в Киеве с парнем из Италии

Новина українською

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в Instagram поделилась своим мини-отпуском с бойфрендом Луиджи Самеле. Звездная пара вместе в Киеве отметила день рождения итальянца.

"Это была замечательная неделя вместе, любимый, здесь... у меня дома! И теперь у тебя есть еще одно место, которое ты тоже можешь назвать домом. Уже по тебе соскучилась", - написала Харлан.

Ранее стало известно, что Ольга Харлан после провального выступления на Олимпиаде в Токио примет участие в популярном танцевальном шоу.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан фехтование
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...