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Беленюк получил новое воинское звание

Другие виды
(2 голосов)

Он это заслужил

Беленюк получил новое воинское звание

фото - mil.gov.ua

Новина українською

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк повышен до старшего лейтенанта, сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины.

Помимо новых погонов министр обороны Украины Андрей Таран во время торжественного собрания призеров Олимпиады в Токио вручил Беленюку поощрительную награду «Огнестрельное оружие» – пистолет ПМ.

Беленюк стал единственным чемпионом из Украины на Олимпийских играх 2021 года и принес стране первое золото в греко-римской борьбе с 1996 года, когда аналогичное достижение покорилось Вячеславу Олейнику.

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В статье: Жан Беленюк Олимпийские игры 2020
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