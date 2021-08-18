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Беленюк получил новое воинское звание
Он это заслужил
фото - mil.gov.ua
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк повышен до старшего лейтенанта, сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины.
Помимо новых погонов министр обороны Украины Андрей Таран во время торжественного собрания призеров Олимпиады в Токио вручил Беленюку поощрительную награду «Огнестрельное оружие» – пистолет ПМ.
Беленюк стал единственным чемпионом из Украины на Олимпийских играх 2021 года и принес стране первое золото в греко-римской борьбе с 1996 года, когда аналогичное достижение покорилось Вячеславу Олейнику.
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