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Мужская сборная Украины выиграла чемпионат мира по шашкам-64, у женщин серебро

Другие виды
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Великолепные результаты

Мужская сборная Украины выиграла чемпионат мира по шашкам-64, у женщин серебро

UA-Футбол
Новина українською

20 августа в Турции прошел командный чемпионат мира по шашкам-64 в рапиде.

Мужская сборная Украины стала победителем соревнований, набрав 16 баллов из 18 возможных.

Украинцы обошли сразу пять сборных россии, сформированных по принципу разделения страны на федеральные округа. россия имеет такое право как ведущая страна в этом виде спорта. Несмотря на большое количество у соперников гроссмейстеров высокого класса, украинцы не стушевались, обыграли три российские команды (5:1, 5:1, 4:2) и сыграли вничью (3:3, 3:3) еще с двумя сборными этой страны. Этого оказалось достаточно, чтобы завоевать золотые медали.

Женская сборная в составе Елены Короткой и Юлии Макаренковой стала второй (9 из 12 очков), проиграв в общем зачете одной из российских сборных.

Отметим, что сегодня, 21 августа пройдут соревнования в формате блиц.

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В статье: шашки чемпионат мира по шашкам
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