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Президент Зеленский поздравил сборную Украины по шашкам с победой на ЧМ 2021
Поздравление от главы государства
ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мужскую сборную Украины по шашкам с
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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