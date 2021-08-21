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Президент Зеленский поздравил сборную Украины по шашкам с победой на ЧМ 2021

Другие виды
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Поздравление от главы государства

Президент Зеленский поздравил сборную Украины по шашкам с победой на ЧМ 2021

ОПУ

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мужскую сборную Украины по шашкам с победой на чемпионате мира 2021, проходящем в эти дни в Турции. Соответствующий пост опубликован на официальной странице главы государства в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид поблагодарила государство за полученные после ОИ 2020 призовые.

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В статье: чемпионат мира по шашкам Владимир Зеленский
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