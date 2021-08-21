Президент Зеленский поздравил сборную Украины по шашкам с победой на ЧМ 2021

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мужскую сборную Украины по шашкам с победой на чемпионате мира 2021, проходящем в эти дни в Турции. Соответствующий пост опубликован на официальной странице главы государства в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид поблагодарила государство за полученные после ОИ 2020 призовые.