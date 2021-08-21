Украинская шахматистка Осьмак стала вице-чемпионкой Европы 2021

Украинская шахматистка Юлия Осьмак стала вице-чемпионкой Европы 2021. Она набрала 8,5 баллов из 11 и уступила представительнице Армении Элине Данелиан (9,0 баллов из 11).

Еще одна наша соотечественница Наталья Букса по дополнительным показателям уступила третье место и стала 4-й, она набрала 8 очков. Ирина Петрова стала 75-й, а Марица Цирюльник - 93-й.