Волейбол. Женщины. Украина одержала первую победу на Чемпионате Европы 2021

Женская сборная Украины по волейболу одержала первую победу на Чемпионате Европы 2021, что в эти дни проходит в Румынии.

В третьем матче на турнире украинки победили представительниц Финляндии.

Счет встречи 3-1 (25-19; 25-23; 26-28; 25-22) в нашу пользу.

Таким образом, после 3 тура в активе команды сине-желтого флага 1 победа и два поражения (Нидерланды 0-3 и Турция 0-3).