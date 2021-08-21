  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Волейбол. Женщины. Украина одержала первую победу на Чемпионате Европы 2021
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волейбол. Женщины. Украина одержала первую победу на Чемпионате Европы 2021

Другие виды
(1 голосов)

Наши девушки одолели финок

Волейбол. Женщины. Украина одержала первую победу на Чемпионате Европы 2021

facebook.com/fvu.in.ua

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по волейболу одержала первую победу на Чемпионате Европы 2021, что в эти дни проходит в Румынии.

В третьем матче на турнире украинки победили представительниц Финляндии.

Счет встречи 3-1 (25-19; 25-23; 26-28; 25-22) в нашу пользу.

Таким образом, после 3 тура в активе команды сине-желтого флага 1 победа и два поражения (Нидерланды 0-3 и Турция 0-3).

Турнирная таблица группы D:

Волейбол. Женщины. Украина одержала первую победу на Чемпионате Европы 2021 - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по волейболу чемпионат Европы по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...