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Волейбол. Женщины. Украина одержала первую победу на Чемпионате Европы 2021
Наши девушки одолели финок
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Женская сборная Украины по волейболу одержала первую победу на Чемпионате Европы 2021, что в эти дни проходит в Румынии.
В третьем матче на турнире украинки победили представительниц Финляндии.
Счет встречи 3-1 (25-19; 25-23; 26-28; 25-22) в нашу пользу.
Таким образом, после 3 тура в активе команды сине-желтого флага 1 победа и два поражения (Нидерланды 0-3 и Турция 0-3).
Турнирная таблица группы D:
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