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Первая олимпийская чемпионка из Украины отказалась от нашего гражданства
Интересная причина
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл объявила об отказе от украинского подданства. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"Я делаю это. Я очень взволнована. Пришло время. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, так нет. Головой в бортик без меня. Конституция Украины провозглашает, что в Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства" - написала она.
Одной из причин такого решения стало не приглашение фигуристки на празднование 30-летия независимости Украины (об этом сама спортсменка писала ранее).
Напомним, что Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 1994 году на Играх в Лилихаммере (Норвегия). Также она выигрывала Чемпионат мира-1993. С 1994 года бывшая фигуристка проживает в США.
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