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Первая олимпийская чемпионка из Украины отказалась от нашего гражданства

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Первая олимпийская чемпионка из Украины отказалась от нашего гражданства

UA-Футбол
Новина українською

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл объявила об отказе от украинского подданства. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Я делаю это. Я очень взволнована. Пришло время. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, так нет. Головой в бортик без меня. Конституция Украины провозглашает, что в Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства" - написала она.

Одной из причин такого решения стало не приглашение фигуристки на празднование 30-летия независимости Украины (об этом сама спортсменка писала ранее).

Напомним, что Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 1994 году на Играх в Лилихаммере (Норвегия). Также она выигрывала Чемпионат мира-1993. С 1994 года бывшая фигуристка проживает в США.

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В статье: Оксана Баюл
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