Каноэ. Украинки Повх и Лузан завоевали четыре награды на Суперкубке международной федерации

Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала золотую медаль на дистанции 350 м. и бронзовую на 1000 м. на Суперкубке международной федерации каноэ, который состоялся в Оклахоме (США).

Ее партнерша по команде Мария Повх взяла две бронзовые награды на этих самых дистанциях.

Еще одна представительница Украины Анастасия Четверикова осталась без наград.