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Каноэ. Украинки Повх и Лузан завоевали четыре награды на Суперкубке международной федерации
Молодцы, девушки
Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала золотую медаль на дистанции 350 м. и бронзовую на 1000 м. на Суперкубке международной федерации каноэ, который состоялся в Оклахоме (США).
Ее партнерша по команде Мария Повх взяла две бронзовые награды на этих самых дистанциях.
Еще одна представительница Украины Анастасия Четверикова осталась без наград.
Напомним, что ранее первая олимпийская чемпионка из Украины
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