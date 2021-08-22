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Самая красивая пара украинского спорта Марины и Михаила Романчука проводят воскресный отдых. Фото

Другие виды
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Просто шикарно

Самая красивая пара украинского спорта Марины и Михаила Романчука проводят воскресный отдых. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец, двукратный призер Олимпийских игр 2020 Михаил Романчук вместе с женой, легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук проводят воскресный отдых. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Самая красивая пара украинского спорта Марины и Михаила Романчука проводят воскресный отдых. Фото - изображение 1

Напомним, что Елена Пидгрушная продолжает подготовку к новому сезону.

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В статье: Михаил Романчук Марина Бех-Романчук
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