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Самая красивая пара украинского спорта Марины и Михаила Романчука проводят воскресный отдых. Фото
Просто шикарно
Украинский пловец, двукратный призер Олимпийских игр 2020 Михаил Романчук вместе с женой, легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук проводят воскресный отдых. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Елена Пидгрушная
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