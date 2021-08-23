Украинские волейболисты обыграли действующих чемпионов Европы в финале международного турнира

Мужская сборная Украины по волейболу в финале Кубка Хортицы в Запорожье сенсационно разобралась с мощной командой Сербии.

Матч завершился в пяти сетах (25:17, 27:25, 22:25, 24:26, 15:10), причем на решающем тайбрейке Украина отыгралась со счета 4:6.

Команда Угиса Крастиньша взяла реванш у Сербии за драматичное поражение в четвертьфинале последнего чемпионата Европы (2:3) в 2019 году.

Сборная Украины продолжает подготовку к Евро-2021, который пройдет с 1 по 19 сентября в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. На групповом этапе турнира «сине-желтые» сыграют с Сербией, Грецией, Бельгией, Польшей и Португалией.

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