Украина перед Евро-2021 проведет спарринги с олимпийскими чемпионами Токио

Мужская сборная Украины по волейболу в рамках подготовки к чемпионату Европы 26, 28 и 29 августа в Бельфорте проведет три контрольных матча с командой Франции, которая на Олимпиаде в Токио завоевала золотые медали.

Два первых матча между Украиной и Францией пройдут с болельщиками. Третий спарринг французы решили отыграть за закрытыми дверями.

"На матчах с нашей сборной настоял бразильский тренер французов Резенде. Переговоры про спарринги с французами мы вели еще до Олимпиады", - говорит президент ФВУ Михаил Мельник.

Сборная Украины на Евро-2021 стартует 2 сентября матчем против Греции. Также на групповом этапе турнира команда Угиса Крастиньша сыграет с Сербией, Бельгией, Португалией и Польшей.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!