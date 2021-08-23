Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина перед Евро-2021 проведет спарринги с олимпийскими чемпионами Токио
Федерации волейбола Украины стоит поаплодировать
Фото - Facebook
Мужская сборная Украины по волейболу в рамках подготовки к чемпионату Европы 26, 28 и 29 августа в Бельфорте проведет три контрольных матча с командой Франции, которая на Олимпиаде в Токио завоевала золотые медали.
Два первых матча между Украиной и Францией пройдут с болельщиками. Третий спарринг французы решили отыграть за закрытыми дверями.
"На матчах с нашей сборной настоял бразильский тренер французов Резенде. Переговоры про спарринги с французами мы вели еще до Олимпиады", - говорит президент ФВУ Михаил Мельник.
Сборная Украины на Евро-2021 стартует 2 сентября матчем против Греции. Также на групповом этапе турнира команда Угиса Крастиньша сыграет с Сербией, Бельгией, Португалией и Польшей.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Шовковский вошел в тренерский штаб Петракова в сборной Украины
- Известно, почему Коваленко не попал в заявку Специи на матч Серии А
- Пенальти и победа - традиции Металлиста. Как лидер Первой лиги Оболонь разгромил. ВИДЕО
- Волейбол. Женщины. Украина одержала первую победу на Чемпионате Европы 2021
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО