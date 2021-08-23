Верняев поздравил украинцев с Днем Флага. ФОТО

Олимпийский чемпион 2016 года Олег Верняев в Instagram опубликовал поздравления с Днем государственного флага Украины.

"З Днем Державного прапора Украïни!", - написал гимнаст.

Верняев из-за допингового скандала пропустил Олимпийские игры в Токио. Сейчас гимнаст из Донецка пытается оспорить 4-летнюю дисквалификацию.

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