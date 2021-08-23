  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Верняев поздравил украинцев с Днем Флага. ФОТО
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верняев поздравил украинцев с Днем Флага. ФОТО

Другие виды
(1 голосов)

Гимнасту респект

Верняев поздравил украинцев с Днем Флага. ФОТО

НОК

Новина українською

Олимпийский чемпион 2016 года Олег Верняев в Instagram опубликовал поздравления с Днем государственного флага Украины.

"З Днем Державного прапора Украïни!", - написал гимнаст.

Верняев из-за допингового скандала пропустил Олимпийские игры в Токио. Сейчас гимнаст из Донецка пытается оспорить 4-летнюю дисквалификацию.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Верняев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...