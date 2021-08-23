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Сборная Украины по волейболу уверенно обыграла Швецию в групповом этапе чемпионата Европы
Наши спортсменки оказались сильнее
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23 августа, в румынском городе Клуж-Напока состоялся матч 4-го тура группы D чемпионата Европы по волейболу среди женщин. Сборная Украины играла с командой Швеции.
Партия проходила с переменным успехом, при этом команды старались не отпускать далеко друг друга 5:5, 8:8, 12:12 и Украина взяла первую партию 25:23.
Вторая часть была не похожа по своему сценарию на предыдущую. Равная игра здесь была только в самом начале, а затем украинки повели и выиграли сет.
К середине третьей партии счет на табло снова был в пользу сборной Украины. И как ни старалась соперницы, но наша команда уверенно довела партию до положительного для себя результата - 25:20.
Группа D. Клуж-Напока (Румыния)
23 августа
Украина - Швеция
3:0 (25:23, 25:17, 25:20)
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