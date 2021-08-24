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Зеленский вручил Бубке государственный орден
Очередная награда для президента НОК
Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка во время парада ко Дню независимости Украины получил из рук президента Украины Владимира Зеленского Орден Свободы.
Бубка стал 73-м обладателем награды в истории Украины. Орден Свободы вручается за выдающиеся и особые заслуги граждан в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Сергей Бубка с февраля 2001 года является Героем Украины. Также легендарный прыгун в высоту отмечен Орденом Государства, Орденом князя Ярослава Мудрого III степени и другими наградами.
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