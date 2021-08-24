30 спортивных побед Украины за 30 лет независимости. ВИДЕО

24 августа 1991 Украина становится полностью самостоятельным государством. Поэтому именно в этом году начались процессы построения, которые, если честно, отставили спорт на второй план. Поэтому, если брать 1991 год, то будем считать главным спортивным достижением бег! Бег от советского прошлого.

Выше головы не прыгнешь! В1993 году эта пословица была изменена. С того времени и по сегодняшний день никто не может прыгнуть выше Сергея Бубки. Нынешний президент украинского олимпийского комитета 28 лет назад в Донецке установил рекорд по прыжкам с шестом в закрытых помещениях, показав результат 6,15 метра. В 2014 году это достижение было побито. Но на соревнованиях в Италии в 1994 году Сергей Назарович прыгнул на 6,14 метра, установив таким образом новый мировой рекорд, который держится и по сей день.

Сезон 98/99. Динамо Киев продолжает демонстрировать бешеную игру. Киевляне играют в ничью и обыгрывают Арсенал в групповом этапе Лиги Чемпионов. Канониры тогда были очень грозной силой, не то, что сейчас. Динамо квалифицируется в четвертьфинал. Там они встречаются с мадридским Реалом. Сливочные были уверены, что, в отличие от извечного соперника Барселоны, не проиграть киевлянам. На Сантьяго Бернабеу они действительно не уступили, сыграв вничью 2:2. Но уже в Киеве Динамо одержало уверенную победу со счетом 2:0. Таким образом, это был первый и на данный момент единственный раз за время независимости, когда украинский клуб попал в полуфинал Лиги Чемпионов. В 1/2 Динамо сыграло с Баварией. Игра в Киеве закончилась со счетом 3:3, а в ответном матче Динамо уступило 1:0.

Не спешим переходить в новый век и остаемся в 1999 году. Именно в это время Виталий Кличко стал первым в истории Украины чемпионом мира в профессиональном боксе. В бою за титул WBO в супертяжелом весе украинец нокаутировал Херби Хайда во втором раунде. Кроме чемпионского титула Кличко еще установил мировой рекорд - 25 побед нокаутом подряд.

Редко когда спортсмены щеголяют поражениями. Но в истории случай, когда поражение сделала атлета известным на весь мир. В 2003 году произошел поединок между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом. Тогда с британским чемпионом должен был боксировать Кирк Джонсон, но канадец получил травму и не мог выйти на поединок. За две недели до события на бой с Льюисом согласился Кличко. Будущего мэра Киева практически все эксперты и коллеги по боксу считали аутсайдером. Но в самом поединке Виталий не то чтобы заставил Леннокса нервничать. Он хорошо так бил британца. Но в 3-м раунде украинец получает рассечение, из-за которого после 5-го раунда бой завершают врачи. Победу отдают Британцу. Кличко был зол. Он требовал реванш. Льюис согласился. Но через некоторое время Леннокс решает завершить карьеру.

Также в 2003 году Андрей Шевченко в составе итальянского Милана выигрывает Лигу чемпионов. Финальный матч сезона 2002/2003 главного клубного турнира Европы состоялся между Миланом и Ювентусом. Основное время не выявило победителя. Дело дошло до серии пенальти. Победный 11-метровый как раз таки и реализовал Андрей Шевченко, переиграв Буффона.

Василий Ломаченко перешел в профи-бокс, и в 2014 году повторил рекорд, взяв чемпионский пояс уже в третьем поединке. Гэри Рассел продержался против Ломы все 12 раундов, но решением большинства судей пояс WBO в полулегком весе достался именно Хайтеку. Но не боксом единым! Олег Верняев стал чемпионом мира и Европы на параллельных брусьях. Уже через год украинский спортивный гимнаст покорит Европейские игры, затем Рио-2016, а награды мирового и континентального первенства станут обычным делом.

На Олимпиаде в Токио Жан Беленюк завоевал золото. И это первый случай в истории нашей страны, когда призером главных спортивных соревнований мира стал народный депутат.

Ну, и самое главное достижение нашего спорта – это проход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020. К сожалению, в четвертьфинале мы потерпели разгромное поражение от англичан со счетом 4:0. Но это не отменяет того факта, что Украина попала в восьмерку лучших команд Европы. Конечно, к игре нашей сборной было много вопросов. Но, как говорится, результат остается, а игра забывается.

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