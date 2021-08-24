30 лет независимости – 30 главных побед украинского спорта

UA-Футбол в честь 30-летия со дня независимости Украины предлагает вернуться в прошлое и вспомнить главные успехи в истории украинского спорта. Сразу оговоримся, что это не рейтинг – все нижеперечисленные достижения одинаково ценны для каждого из нас.

Четыре золота Яны Клочковой на Олимпийских играх

С четырьмя золотыми медалями, добытыми на Играх в Сиднее и Афинах, «Золотая рыбка» Яна Клочкова еще долго будет оставаться самой титулованной спортсменкой в истории Украины. Клочкова навсегда вписала свое имя в историю спорта, будучи единственной пловчихой, сумевшей защитить статус олимпийской чемпионки в заплывах на 200 и 400 метров комплексом.

А ведь Олимпийскими играми список достижений Клочковой не ограничивается – Яна 10 раз становилась чемпионкой мира на короткой и длинной воде.

Виталий Кличко – первый славянский чемпион мира в истории супертяжелого веса

Историческое событие произошло в июне 1999 года, когда Виталий Кличко в Лондоне во втором раунде безжалостно нокаутировал чемпиона WBO Херби Хайда и прервал гегемонию темнокожих боксеров в супертяжелом дивизионе. К слову, чемпионом мира Кличко-старший стал быстрее легендарного Майка Тайсона – ни в одном из 25 боев на профи-ринге украинец не задержался на ринге до шестого раунда.

????Vitali Klitschko knocks out Britain’s WBO titlist, Herbie Hide, at London Arena ???????? June 26, 1999.



25 fights.



25 KOs.#Dr #Ironfist pic.twitter.com/NxBJsIWnzl — Lineal Boxing Champion (@LinealBoxChamp) July 19, 2021

Победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире

Элина Свитолина давно стала самой титулованной теннисисткой в истории Украины, а свою главную победу в карьере уроженка Одессы добыла поздней осенью 2018 года, когда в Сингапуре покорила Итоговый турнир WTA. На пути к крупнейшему успеху в истории страны Свитолина одержала пять побед над теннисистками из топ-10, а в финале украинка в волевом стиле остановила Слоан Стивенс (3:6, 6:2, 6:2).

Золото украинских баскетболисток на Евробаскете-1995

Пожалуй, крупнейшее достижение украинского спорта в командных дисциплинах связано с чемпионатом Европы 1995 года, когда женская сборная, ведомая олимпийскими чемпионками Мариной Ткаченко и Еленой Жирко, привезла из Чехии золото. Тогда украинки вышли из группы с показателем 5-1, а в плей-офф обыграли Литву (76:72), Россию (69:64) и Италию (77:66).

Победа украинских биатлонисток на Олимпиаде-2014 в Сочи

Усилиями легендарного квартета биатлонисток февраль 2014 года ассоциируется у Украины не только со страшными событиями на Майдане в Киеве, но и с грандиозным триумфом в женской эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи. Сестры Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная захватили лидерство после третьего огневого рубежа и удержали его вплоть до самого финиша. То золото стало для Украины первым на зимней Олимпиаде с 1994 года.

Александр Усик – абсолютный чемпион мира

21 июля 2018 года – день, когда в истории украинского бокса появился первый абсолютный чемпион мира. Александр Усик в 2016 году стал чемпионом WBO, а шанс превзойти братьев Кличко и Василия Ломаченко у крымчанина появился после объявления в тяжелом весе турнира чемпионов под эгидой Суперсерии.

Усик последовательно побил Марко Хука и Майриса Бриедиса, а в финале WBSS в Москве деклассировал российского чемпиона IBF и WBA Мурата Гассиева.

Полеты Сергея Бубки за мировыми рекордами

Величайший прыгун всех времен и народов 35 раз устанавливал мировые рекорды – пик карьеры Сергея Бубки припал на середину и конец 80-х, но и под флагом Украины нынешний глава НОК несколько раз взлетал на рекордную высоту.

Особо символично, что свой последний мировой рекорд Бубка установил в 1993 году в родном Донецке, взлетев на 6 метров и 15 сантиметров. После этого мировых рекордов от Сергея Назаровича больше не было, зато были три подряд золота на чемпионатах мира.

Неповторимый триумф украинских саблисток на Олимпиаде-2008 в Пекине

Когда-нибудь UA-Футбол представит рейтинг самых эпичных побед Украины на Олимпийских играх – первое место в этом хит-параде безоговорочно достанется женской сборной Украины по фехтованию на саблях, которая в 2008 году в Пекине подарила стране незабываемые эмоции в финальном противостоянии с Китаем.

Ольге Харлан на момент дебютной Олимпиады не исполнилось и 18-ти, ненамного старше будущей многократной чемпионки мира были Елена Хомровая, Галина Пундик и Ольга Жовнир. За год Игр в Китае украинки побывали в финалах на чемпионатах мира и Европы, поэтому ехали в Пекин с медальными амбициями.

Украина в четвертьфинале одолела Россию (45:34) Софии Великой, а в полуфинале нанесла сенсационное поражение американкам (45:39) во главе с двукратной олимпийской чемпионкой в личной сабле Мариэль Загунис.

Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону

Украинский биатлон, несмотря на редкие прорывы Андрея Дериземли, долгое время ассоциировался исключительно с успехами девушек, пока в марте 2018 года Дмитрий Пидручный не выстрелил на чемпионате мира в Эстерсунде. После четвертого места в спринте биатлонист из Тернополя сенсационно выиграл гонку преследования, оставив позади грозных братьев Бё и Мартена Фуркада.

Историческое доминирование братьев Кличко

Когда Виталий Кличко в 2008 году возобновил карьеру и быстро вернул в свои руки титул WBC после победы над Сэмом Питером, у легендарных украинских братьев появился шанс написать новую главу в истории мирового бокса и собрать в руках семьи все главные титулы в супертяжелом весе. Последний шаг к этому беспрецедентному достижению был сделан в июле 2011 года, когда Владимир Кличко отобрал у Дэвида Хэя титул WBA.

Золотые успехи Баюл и Абраменко на «белой» Олимпиаде

За 30 лет независимости Украина завоевала лишь три золота на зимних Олимпийских играх, но тем ценнее эти победы.

В 1994-м в юная фигуристка Оксана Баюл растопила лед Лиллехаммера своим проникновенным выступлением в короткой программе под музыку Петра Чайковского. Остается сожалеть, что первой олимпийской чемпионкой в истории Украины стала спортсменка, которая спустя годы назвала себя русской и без всяких сожалений отказалась от украинского гражданства.

Золото Александра Абраменко в 2018 году в Пхенчхане – вообще уникальная история. Абраменко стал олимпийским чемпионом в лыжной акробатике – дисциплине, которая в Украине находится глубоко в тени раскрученного биатлона.

152 золота Украины на Паралимпийских играх

Украинские паралимпийцы – настоящие герои! С 1996 года на Играх они завоевали невероятные 152 золотых награды, а с 2004-го Украина в медальном зачете Паралимпиады ни разу не опускалась ниже шестого места. Пять лет назад Украина в Рио-да-Жанейро замкнула топ-3 медального зачета (41-37-39), а символом триумфа стал заплыв на 200 метров вольным стилем, в котором весь подиум заняли пловцы из Украины.

Мировой рекорд Инессы Кравец в тройном прыжке

Инесса Кравец на протяжении 26 лет являлась мировой рекордсменкой в тройной прыжке (15,50 м), пока на Олимпиаде в Токио Юлимар Рохас не превзошла ее результат (15,67). Свой рекорд Кравец установила на чемпионате мира 1995 года, а спустя год с невероятным прыжком на 15,33 принесла Украине золото на Олимпиаде в Атланте.

Два титула Станислава Медвенко в НБА

За 30 лет независимости только одному человеку покорилась сильнейшая баскетбольная лига мира. Станислав Медведенко в 2001 и 2002 годах дважды стал чемпионом НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс бок-о-бок с культовыми Шакилом О’Нилом и Коби Брайантом.

Золотой дубль Лилии Подкопаевой на Олимпиаде-96 в Атланте

Первая в истории Украины двукратная олимпийская чемпионка в 1996 году взяла золото в абсолютном первенстве и стала лучшей в вольных упражнениях. Была Подкопаева близка и к третьей победе, но в финале в упражнениях на бревне уступила американке Шэннон Миллер мизерные 0,037 балла.

Триумф Богдана Бондаренко на чемпионате мира в Москве

Огромная несправедливость, что здоровье не позволило Богдану Бондаренко завоевать заслуженное олимпийское золото, но без громкой победы харьковчанин не остался. Восемь лет назад Бондаренко в блестящем стиле выиграл чемпионат мира в Москве, да еще и установил новый рекорд турнира, взлетев на 2 метра и 41 сантиметр. Есть ощущение, что это достижение Богдана простоит еще ни один десяток лет.

Сестры Бондаренко – чемпионки Australian Open

Единственная победа Украины на турнире Большого шлема состоялась в январе 2008 года в Мельбурне, когда Екатерина и Алена Бондаренко стали чемпионками Australian Open в парном разряде.

Титул сестер Бондаренко на Australian Open – золотая страница украинского тенниса

Два олимпийских золота Юрия Чебана

Юрий Чебан – абсолютная легенда украинской гребле. В 2012 и 2016 годах одессит на Олимпийских играх дважды стал лучшим на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Он навсегда остается единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом на этой дистанции, поскольку в программу Игр коронка Чебана больше не входит. А с 2017 года Чебан перешел на должность тренера и уже приносит Украине медали Олимпийских игр в новом амплуа.

Пономарев, Ушенина и Музычук – чемпионы мира по шахматам

В истории Украины трижды наши шахматисты добирались до золотой короны, причем в 2002 году в поединке за статус чемпиона мира будущий самый молодой король шахмат Руслан Пономарев обыграл соотечественника Василия Иванчука.

А с 2012 по 2016 года усилиями Анны Ушениной и Марии Музычук Украина с небольшим перерывом являлась флагманом шахмат у женщин.

Василий Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион

Единственный в истории Украины двукратный олимпийский чемпион катком проехался по своим оппонентам в 2008 году в Пекине и в 2012 в Лондоне. С тех пор на Олимпиадах никто и близко не показывал тот уровень доминирования, с которым над соперниками возвышался Ломаченко. После оглушительного успеха в любителях Василий в 2013 году перешел в профессионалы и совсем скоро стал одной из ярчайших звезд мирового бокса.

15 золотых медалей Ольги Харлан

Благодаря Ольге Харлан Украина влюбилась в фехтование. Эта солнечная девушка из Николаева с 17-летнего возраста с саблей в руках начала коллекционировать золото и не может остановиться до сих пор. Сейчас на счету Харлан 4 медали на Олимпийских играх (1-1-2), также Ольга является 6-кратной чемпионкой мира и 8-кратной победительницей чемпионатов Европы.

Хет-трик Елены Зубриловой на чемпионате мира 1999 года

Елена Зубрилова показала, что Украина способна доминировать в биатлоне задолго до прорыва героинь Олимпиады в Сочи. В 1999 году на финской трассе в Контиолахти Зубрилова после бронзы в спринте выиграла гонку преследования, а также стала чемпионкой в индивидуальной гонке и масс-старте. Всего на чемпионатах мира Зубрилова завоевала 17 медалей – большинство из них под флагом Украины.

Руслан Федотенко – двукратный обладатель Кубка Стэнли

Главный хоккеист в истории независимой Украины не просто фигурировал в чемпионских составах Тампы-Бэй в 2004 году и Питтсбург Пингвинз в 2009-м, а непосредственно влиял на судьбу Кубка Стэнли.

Именно Федотенко двумя шайбами принес Тампе решающую победу в чемпионской серии с Калгари. Спустя пять лет в Питтсбурге Федотенко также не был статистом, набрав впечатляющие 14 очков (7+7) в 24 матчах плей-офф НХЛ.

Анна Бессонова – абсолютная чемпионка мира

Символ украинской грации Анна Бессонова в 2007 году на чемпионате мира в Греции в острой конкуренции с россиянкой Верой Сесиной завоевала золото в индивидуальном многоборье. Тогда Бессонова показала лучший результат в программах со скакалкой, обручем и булавами.

Всего Бессонова четырежды становилась чемпионкой мира, трижды выигрывала чемпионат Европы и дважды брала бронзу на Олимпийских играх.

Дарья Белодед – чемпионка мира в 17 лет

Три года назад Дарья Белодед в 17-летнем возрасте произвела фурор в Баку, став самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо. Спустя год Белодед подтвердит свой статус в Токио, а вот столь же успешно выступить на Олимпиаде киевлянка не смогла, ограничившись бронзой. Впрочем, через три года в Париже она обязательно исправит это недоразумение.

Елена Костевич – главный снайпер в истории страны

Пулевая стрельба – территория Елены Костевич. Украинка два десятилетия держит уровень и регулярно радует страну медалями на крупных международных форумах. Олимпийская чемпионка 2004 года после успеха в Афинах на Играх завоевала еще три бронзы и вошла в топ самых титулованных спортсменок страны. Также в активе Костевич два золота на чемпионатах мира и три победы континентального уровня.

Жан Беленюк – олимпийский чемпион и депутат

На последней Олимпиаде в Токио Украина была близка к тому, чтобы впервые покинуть Игры без единого золота, но антирекорда не допустил борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который вошел в историю страны в статусе первого действующего народного депутата с олимпийским золотом в руках.

Донбасс – обладатель Континентального кубка по хоккею

Будем откровенны – Украина нечасто балует успехами в командных видах спорта. Исключение произошло в 2013 году, когда Донбасс на пике своего развития оформил победу в Суперфинале Континентального кубка. Тогда хоккеисты из Донецка во дворце спорта «Дружба» одержали три победы над Руаном, Больцано и Металлургом из Жлобина с общим счетом 11-1.

Пидгрушная и Валя Семеренко – чемпионки мира по биатлону

Елена Пидгрушная свое единственное золото на чемпионате мира выиграла в 2013 году в Нове Место. За год до олимпийского триумфа капитан сборной Украины принесла стране золото в спринте, опередив на 6 секунд звездную норвежку Туру Бергер.

А вот Валентина Семеренко стала чемпионкой мира уже позже Сочи-2014. Золотой для украинки стал масс-старт чемпионата мира 2015 года в Анси – тогда Семеренко на четырех стрельбах не допустила ни одного промаха и на 6 секунд обошла представительницу сборной Германии Франциску Пройсс.

Андрей Медведев и его 11 титулов

В 90-е одной из ярчайших звезд украинского спорта наряду с Сергеем Бубкой и Лилией Подкопаевой был теннисист Андрей Медведев, который на пике карьеры поднимался на четвертую позицию в рейтинге АТР и завоевал 11 титулов, включая несколько Мастерсов в Гамбурге и Монте-Карло. Как ни пытались Сергей Стаховский и Александр Долгополов приблизиться к славе нынешнего капитана сборной Украины в Кубке Дэвиса, им это так и не удалось.

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